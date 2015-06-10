Террорист-смертник подорвался возле популярного туристического объекта в Египте (видео, фото)

Целью террористов, как сообщили в МВД страны, был автобус с туристами, однако никто из них не пострадал, передает kommersant.ru.

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Как сообщают египетские СМИ, экстремистов в Луксоре вовремя заметили сотрудники туристической полиции и открыли по ним огонь. Один из боевиков был застрелен, однако второму удалось подорвать закрепленную на теле взрывчатку, еще двое задержаны. По данным других СМИ, полицейские застрелили двоих смертников. Пострадали четверо египтян - двое полицейских и двое владельцев сувенирных лавок, расположенных перед входом в Карнак. Агентство Mena со ссылкой на источник в МВД Египта заверило, что при взрыве не пострадал ни один турист.

У храмового комплекса, который был оцеплен силовиками, позднее были обезврежены еще три взрывных устройства. Таким образом, египетским полицейским удалось предотвратить более крупный теракт.

Как передают "Ведомости", ссылаясь на источники Reuters в силовых структурах Египта рассказали, что трое вооруженных мужчин пытались прорваться через заграждение. Они были в машине. Двое из них вышли из автомобиля, затеяли перестрелку с полицейскими и были убиты. Третий прорвался через заграждение на машине и взорвался на территории храма.

В настоящее время спецслужбы проводят операцию по поиску возможных сообщников нападавших в окружающих Карнак районах города. МВД Египта усилило охрану популярных среди туристов объектов и памятников по всей стране. Как сообщается, сегодня египетским силовикам удалось предотвратить еще две атаки на туристические объекты, одну из которых экстремисты намеревались совершить у Великих пирамид Гизы под Каиром. Напомним, 3 июня неизвестные застрелили двух полицейских у пирамид Гизы под Каиром. Вооруженные боевики на мотоцикле обстреляли блокпост туристической полиции на дороге в непосредственной близости от древних памятников. Стражи порядка открыли ответный огонь, однако нападавшие, убив двух сотрудников правопорядка и ранив еще одного, скрылись.

Отметим, что в 1997 году в Луксоре на площади перед храмом Хатшепсут в Долине царей был совершен один из самых крупных в истории Египта терактов. Тогда экстремисты из группировки "Аль-Гамаа аль-исламия" хладнокровно расстреляли 58 иностранцев и четверых египтян.