44% наблюдателей от ОБСЕ не поняли, как считают в Беларуси

ОБСЕ не признала результаты парламентских выборов в Беларуси. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Минске вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и специальный координатор краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси Анн-Мари ЛИЗЕН.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, наблюдатели увидели некоторые сдвиги в сторону проведения демократических выборов, однако все рекомендации, которые были предоставлены Беларуси ОБСЕ, не были приняты.

По словам А.-М.ЛИЗЕН, у ОБСЕ есть основания утверждать, что подготовка к выборам проводилась под очень строгим контролем.

В то же время, отметила она, хотя наблюдатели от ОБСЕ были допущены к подсчету голосов, однако 44% наблюдателей так и не поняли, как именно происходил подсчет голосов.

Как сказала А.-М.ЛИЗЕН, европейское сообщество готово сотрудничать с Беларусью, однако хочет слышать от Беларуси не только слова, но и увидеть какие-то действия.

Наибольшим сдвигом она назвала то, что наблюдатели были допущены к подсчету голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, выборы в парламент Беларуси состоялись 28 сентября. По данным Центризбиркома, в выборах приняли участие 75,3% избирателей. Оппозиция в парламент не попала.

На выборах работали более 900 международных наблюдателей, из которых более 400 представляли миссию ОБСЕ, более 300 - миссию СНГ.