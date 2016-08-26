На юго-востоке Турции взорвали полицейский участок, известно о 9 погибших (фото, видео)

По информации представителей служб безопасности, в результате взрыва есть погибшие и раненые, передает Би-би-си. Пока известно о 9 погибших, еще 64 человека получили ранения. На место происшествия выехали автомобили скорой помощи. На кадрах, показанных местным телеканалом NTV, виден поднимающийся от здания столб дыма.

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На размещенных в соцсетях фотографиях видно, что большая часть здания разрушена. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей, взорвался заминированный автомобиль.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент, однако местные власти в атаке подозревают членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Основную часть населения Джизре составляют курды. В 2015 году в городе прошла масштабная полицейская операция против курдских боевиков, после которой Турцию обвинили в действиях в том числе и против гражданского населения города.

Как сообщал УНИАН, 24 августа турецкая армия начала наземную операцию на территории Сирии, направленную против исламистов и контролирующих приграничный регион отрядов самообороны сирийских курдов. После того как турецкие войска пересекли сирийскую границу, Анкара потребовала вывода курдских подразделений из региона, заявив, что в противном случае начнет их уничтожать.

Турция также требует, чтобы курдские отряды вышли из города Манбидж, отбитого ими у исламистов в ходе совместной операции с сирийскими повстанцами.

BREAKING: 9 police officer killed, and 60 wounded after a car bomb attack on a police HQ in #Cizre Southeast #Turkeypic.twitter.com/05pDSsrkpi — News_Executive (@News_Executive) August 26, 2016







