Турция сообщила о захвате сирийского Джараблуса

Об этом заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык в эфире NTV, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По его словам, сейчас идет зачистка города, который долгое время находился под контролем "Исламского государства".

Министр добавил, что Турция будет поддерживать сирийских повстанцев до тех пор, пока они не возьмут контроль над всей территорией в этом районе.

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По информации источников Reuters, повстанцы продвинулись практически на 10 км южнее Джараблуса. В то же время сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека заявляет, что курды, противостоящие Анкаре, продвинулись на 8 км на север.

Как рассказал агентству источник в повстанческой среде, накануне вечером к югу от Джараблуса, в деревне аль-Амарна, произошло боевые столкновения двигавшихся на юг бойцов, поддерживаемых Турцией, с прокурдскими боевиками, наступавшими на север. К утру четверга деревня была под контролем повстанцев, добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, название "Щит Евфрата" получила военная операция Специальной оперативной группы ВС Турции и ВВС коалиции на севере Сирии против террористической организации ИГИЛ.

Так, по данным телеканала Haberturk, 24 августа 10-15 танков выдвинулись в направлении сирийского Джараблуса. Перед тем как бронетехника пересекла границу, приграничный район подвергли обстрелу ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целям ИГ.