Турецкие танки пересекли границу с Сирией - СМИ

По данным телеканала Haberturk, 10-15 танков выдвинулись в направлении города Джараблус, сообщает ТАСС. Перед тем как бронетехника пересекла границу, приграничный район подвергли обстрелу ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целям ИГ.

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Танки ВС Турции пересекли границу с Сирией в рамках начатой минувшей ночью турецкой армией операции "Щит Евфрата", целью которой называют поддержку наземным силам сирийской оппозиции в зачистке Джараблуса от боевиков ИГ.