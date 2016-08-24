Турецкие танки пересекли границу с Сирией - СМИ
11:49, 24 августа 2016Мир
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Бронетанковые подразделения турецкой армии пересекли границу с Сирией и ведут огонь по целям террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
По данным телеканала Haberturk, 10-15 танков выдвинулись в направлении города Джараблус, сообщает ТАСС. Перед тем как бронетехника пересекла границу, приграничный район подвергли обстрелу ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целям ИГ.
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Танки ВС Турции пересекли границу с Сирией в рамках начатой минувшей ночью турецкой армией операции "Щит Евфрата", целью которой называют поддержку наземным силам сирийской оппозиции в зачистке Джараблуса от боевиков ИГ.
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