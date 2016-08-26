Остановленное 55 лет назад авиасообщение между Кубой и США возобновится 31 августа

Именно в этот день ожидается прибытие первого аэробуса А320 американской авиакомпании JetBlue из города Форт-Лодердейл в штате Флорида в Санта-Клару в центре острова Куба, передает ТАСС. "Данное событие - положительный шаг и вклад в процесс улучшения отношений между двумя странами", - сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта Кубы Эдуардо Родригес.

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Он отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью процесса реализации подписанного в феврале меморандума о взаимопонимании, предусматривающего открытие регулярных рейсов.

С 31 августа по 29 октября полеты JetBlue будут осуществляться три раза в неделю, а с 30 октября станут ежедневными. Также 1 сентября откроет авиасообщение с Санта- Кларой американская компания Silver Airways. American Airlines первые полеты осуществит 7 сентября в провинции Ольгин и Сьенфуэгос, а затем - в Камагуэй, Вилья-Клару и Матансас.

Как ожидается, после этого общее число ежедневных рейсов между двумя странами достигнет 11.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года США и Куба постепенно начали налаживать дипломатические отношения. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США. 17 февраля Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта на Кубу с официальным визитом прибыл президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году. В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами-Гавана.