Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Соглашение предусматривает более ста ежедневных рейсов в день между США и Кубой, хотя формально американцам до сих пор не разрешено совершать туристические поездки на остров.

Маршруты будут введены в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

О том, что США и Куба ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, стало известно еще в декабре. Год назад президент США Барак Обама обратился к конгрессу с предложением отменить эмбарго против Кубы и восстановить с ней отношения.

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1 июля США и Куба договорились вновь открыть свои посольства в Гаване и Вашингтоне. Хотя отношения между странами налаживаются, Гавана заявляет, что для полной нормализации США должны эвакуировать военную базу с бухты Гуантанамо и снять экономическое эмбарго.