Президент США прибыл с историческим визитом на Кубу

Последним американским президентом, посетившим Кубу, был Калвин Кулидж в 1928 году, передает Русская служба Би-Би-Си.

В этой поездке Барака Обаму сопровождает его жена Мишель и две их дочери.

В ходе двухдневного визита Обама проведет переговоры с нынешним кубинским лидером Раулем Кастро. Встречи с его старшим братом Фиделем, возглавившим Кубу после революции, не планируется.

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В планах Обамы - обсуждение торговли и политических реформ на Острове Свободы.

Обама намерен встретиться и с кубинскими диссидентами. Ожидается, что в этой встрече примут участие "Женщины в белом" – активисты организации, созданной женами политзаключенных.

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Как отмечает обозреватель Би-би-си по Северной Америке Джон Сопел, значение этой поездки трудно переоценить, так как еще полтора года назад сама идея о том, что нога президента США может ступить на кубинскую землю, казалась совершенно неосуществимой.