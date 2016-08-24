Число жертв землетрясения в Италии достигло 73
Число погибших в результате землетрясения в центральной Италии достигло 73 человек.
Об этом сообщила представительница Департамента гражданской защиты Италии, передает ТАСС.
"Вынуждены сообщить, что число жертв удара стихии достигло 73 человек. Как всегда отмечаем, что эти данные пока не окончательные", - заявила она.
Напомним, подземный толчок магнитудой 6 баллов произошел в 3:36 по местному времени (4:36 по Киеву), после чего последовал второй толчок магнитудой 5,4 балла.
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Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, почувствовали во многих крупных итальянских городах - Перудже, Риети, Норче. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети на глубине 4 километрах.
В наибольшей степени пострадали населенные пункты, расположенные в горной местности, - Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли.