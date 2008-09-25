Европа хочет получить заробитчан еще и из Грузии

Европейская комиссия планирует начать партнерство относительно содействия трудовой миграции с Грузией и Сенегалом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции и внутренних дел Жак БАРРО.

“Мы готовим предложения относительно “мобильного партнерства” с Грузией и Сенегалом”, - сказал он, напомнив, что эти две страны могут стать второй волной в развитии мобильного партнерства после Молдовы и Республики островов Зеленого мыса.

По словам вице-президента Еврокомиссии, такое партнерство может начаться уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, Молдова и Республика островов Зеленого мыса стали первыми странами, с которыми ЕС начало в этом году пилотные проекты “мобильного партнерства”.

"Мобильное партнерство" направлено на усиление ответственности сторон за управление легальной миграцией и борьбу с нелегальной миграцией. В рамках проекта предусматривается создание информационных центров, в которых будет предлагаться информация об имеющейся потребности стран - членов ЕС в рабочих мигрантах, в первую очередь, так называемых “циркулирующих мигрантов”, или сезонных рабочих, которые перед отъездом на работу подписывают обязательство о возвращении на Родину после завершения контракта. Кроме того, такие центры должны предлагать тренинги, в том числе, лингвистические, для рабочих, которые собираются выехать на временную работу в страны - члены ЕС.