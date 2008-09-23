Еврокомиссия изменит требования к капитализации банков

Европейская комиссия готовит проект Директивы об изменениях требований к капитализации банков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Оливье ДРУС.

“Комиссия готовит проект Директивы относительно изменений требований к капитализации банков”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что, скорее всего, проект Директивы будет вынесен на рассмотрение Еврокомиссии уже 1 октября.

О.ДРУС не предоставил деталей новых предложений, однако отметил, что на сегодняшний день, на фоне проблем на финансовых рынках, у ЕС нет много времени для дискуссий. Вместе с тем, отметил представитель Еврокомиссии, законодательный процесс в ЕС требует определенного времени. Тем не менее он выразил надежду, что новая Директива может быть одобрена к ноябрю.

Как сообщила сегодня газета “The Financial Times Deutschland”, проектом Директивы предусматриваются более жесткие требования к банкам, которые предоставляют кредиты другим финансовым учреждениям.