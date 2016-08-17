The New York Times: Хакеры таки похитили секретный код спецслужб США, Сноуден бросил тень на РФ

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на New York Times.

Газета отмечает, что большинство внешних экспертов, изучивших сообщения группы, называющей себя Shadow Brokers, появившиеся на этой неделе, пришли к выводу, что они, судя по всему, содержат подлинные фрагменты кода, используемого при создании вредоносного программного обеспечения специально для АНБ.

Большая часть кода была разработана для взлома систем сетевой защиты и проникновения в компьютерные системы таких соперников, как Россия, Китай и Иран, отмечает газета. Это позволяет АНБ внедрять в систему «закладки», которые могут оставаться незамеченными в течение многих лет и использоваться для мониторинга сетевого трафика или активизации разрушительной компьютерной атаки.

Однако код, по всей видимости, не был взят из архива бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена.

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Очевидно, что тот, кто получил исходный код, взломал совершенно секретные компьютерные серверы АНБ с разграничением доступа или другие серверы в мире, которые агентство использует для хранения своих файлов, пишет New York Times.

«Косвенные улики и здравый смысл указывают, что ответственность лежит на России», - ранее написал Сноуден в своем Twitter.

По его мнению, появление кода является предупредительным выстрелом в сторону правительства США на случай, если оно будет обсуждать введение санкций против России в связи с кибернетической кражей документов Национального комитета Демократической партии.