Позавидует любой шпион: хакеры заявили о планах продать "кибероружие" спецслужб США

Об этом сообщает Reuters.

Для демонстрации хакеры опубликовали на ресурсе Tumblr образцы программ, которые якобы позволяют взломать ПО компаний Juniper Networks, Cisco и Fortinet.

Читайте такжеХакер обнародовал новые документы Демократической партии США

Публикация составлена на ломаном английском, говорится в сообщении.

По словам хакеров, они готовятся продать «кибероружие», к созданию которого могли быть причастны специалисты АНБ.

Хакеры также заявляют, что "инструменты для шпионов" будут лучше, чем программа Stuxnet - компьютерный червь, который часто относят к США и Израилю и саботированию иранской ядерной программы.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, выставленные в качестве демонстрационных программы ранее были известны, поэтому вряд ли могут вызывать серьезные опасения.

Хакеры требуют от заинтересованных лиц денег в виде биткоинов при торгах. При этом хакеры не собираются возвращать эти деньги, если участник аукциона проиграет.