Позавидует любой шпион: хакеры заявили о планах продать "кибероружие" спецслужб США
Хакеры из Shadow Brokers заявили, что выставит на аукцион инструменты для слежки кибергруппы, которая связана с Агентством национальной безопасности США.
Об этом сообщает Reuters.
Для демонстрации хакеры опубликовали на ресурсе Tumblr образцы программ, которые якобы позволяют взломать ПО компаний Juniper Networks, Cisco и Fortinet.
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Публикация составлена на ломаном английском, говорится в сообщении.
По словам хакеров, они готовятся продать «кибероружие», к созданию которого могли быть причастны специалисты АНБ.
Хакеры также заявляют, что "инструменты для шпионов" будут лучше, чем программа Stuxnet - компьютерный червь, который часто относят к США и Израилю и саботированию иранской ядерной программы.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, выставленные в качестве демонстрационных программы ранее были известны, поэтому вряд ли могут вызывать серьезные опасения.
Хакеры требуют от заинтересованных лиц денег в виде биткоинов при торгах. При этом хакеры не собираются возвращать эти деньги, если участник аукциона проиграет.