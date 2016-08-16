Москва и Дамаск применяют зажигательное оружие в Сирии - правозащитники

Такие действия являются нарушением международного права, говорится в заявлении на сайте организации, передает Deutsche Welle.

По этим данным, российские и сирийские военные за последние шесть недель применяли зажигательное оружие не менее 18 раз, в том числе во время атак по позициям сирийской оппозиции в городах Алеппо и Идлиб 7 августа.

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"Сирийское правительство и Россия должны немедленно прекратить атаки с применением зажигательного оружия в районах, где проживает мирное население", - приводятся в заявлении слова директора HRW по вопросам вооружений Стив Гус. Он отметил, что этот вид оружия наносит ужасные телесные повреждения и невыносимую боль.

HRW напоминает, что применение зажигательного оружия нарушает протокол Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Организация призывает страны, которые подписали этот документ, во время запланированной на 29 августа встречи в Женеве осудить действия Москвы и Дамаска и призвать их присоединиться к протоколу.

Правозащитники утверждают, что обвинения основываются на фотоснимках и видеозаписях, сделанных во время и после атак. По данным HRW, в результате применения зажигательного оружия пострадали по меньшей мере 12 мирных жителей.