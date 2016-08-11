Die Welt: Зажигательное оружие "со значительным ущербом для людей"

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "Зажигательное оружие "со значительным ущербом для людей", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В минувшее воскресенье жители сирийского города Идлиб увидели огненный дождь в ночном небе над своими крышами. Десятки маленьких светящихся шаров медленно падали с неба, каждый из них на несколько секунд оставлял яркий след в воздухе.

Так выглядит атака с применением зажигательных бомб. Если эти огненные шары падают на землю, то поджигают все, и этот пожар нельзя потушить. Для жилых районов это смертельно. Дома сгорают, гражданское население получает тяжелые ранения.

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"После падения зажигательных бомб у жертв появляются мучительные раны. Смесь, находящуюся в этих бомбах, почти невозможно потушить. Когда она попадает на тело, то продолжает гореть до тех пор, пока не сожжет все полностью", - говорит Оле Солванг, заместитель директора департамента по чрезвычайным ситуациям правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

По его данным, в результате атаки на Идлиб в воскресенье были ранены до десяти гражданских лиц. Сотрудники HRW разговаривали с несколькими жителями Идлиба, они рассказали им о трех-четырех атаках с применением зажигательных бомб и подтвердили, что пострадали жилые районы в центре города. "Это явное нарушение международного права", - говорит Солванг.

Сирийские и российские самолеты сбрасывают большое количество зажигательных бомб

Уже не в первый раз HRW задокументировала применение зажигательных бомб. Сирийский режим использует такое оружие в течение многих лет. Еще в 2012 году было зарегистрировано несколько случаев, когда бомбы российского производства были сброшены на жилые районы. Их часто ошибочно называют "фосфорными бомбами". В зажигательных бомбах используется другой воспламенитель, термит.

За последние два месяца число таких атак резко возросло. Сирийские и российские самолеты сбросили большое количество зажигательных бомб на севере Алеппо, когда пытались отрезать от поставок контролируемые повстанцами части города.

При этом Россия взяла на себя международное обязательство не применять такое зажигательное оружие в местах с большим количеством гражданского населения. Это регулируется третьим протоколом Конвенции ООН о "негуманном" оружии 1980 года, который Россия подписала, в отличие от Сирии.

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В ноябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров написал письмо Human Rights Watch, в котором он признал, что зажигательное оружие может причинить "значительный ущерб людям". Однако, Россия соблюдает Конвенцию ООН, написал Лавров.

Россия действует как союзник сирийского правительства

Безусловно существуют доказательства того, что зажигательные бомбы есть на борту не только сирийских самолетов. И эти доказательства предоставил российский государственный телеканал RT. В июне этого года, канал показал визит министра обороны России Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим.

На видео был российский бомбардировщик типа Су-34 с зажигательными бомбами типа РБК-500 ЗАБ2,5СМ. После того, как блогеры заметили и опубликовали это, эти изображения были вырезаны из сюжета. После того, как "зачищенная" версия вышла в эфир, канал разместил онлайн старую версию видео.

В хаосе сирийской гражданской войны правозащитникам часто очень сложно в каждом отдельном случае установить, осуществляют ли сирийские или российские самолеты авиаудары по жилым районам. Ведь они часто используют одни и те же самолеты и бомбы.

Но гражданскому населению, которое, как в Идлибе, попало под огневой дождь, неважно, какой пилот виноват. "Это не имеет никакого значения. Россия действует как союзник сирийского правительства", - сказал Оле Солванг из HRW. "Поэтому она также должна позаботиться о том, чтобы Сирия не нарушала нормы международного гуманитарного права".

Акт мести: жестокие атаки с применением ядовитого газа

Российские активисты группы "Conflict Intelligence Team", которые в течение нескольких месяцев пристально следят за российскими действиями в Сирии, считают, что российские самолеты также сбрасывали зажигательные бомбы на жилые районы. Они подробно описали один из таких случаев, произошедший в ноябре 2015 года.

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Министерство обороны России утверждало, что уничтожило завод, на котором производили взрывчатые вещества. Но фотографии с места происшествия говорят о том, что зажигательные бомбы были сброшены на завод, который производил оливковое масло.

"С осени мы получили от жителей много фотографий, на которых видны последствия атак с использованием зажигательных бомб", - говорит Руслан Левиев из "Conflict Intelligence Team". "У нас часто создается впечатление, что гражданские лица становятся объектом этих атак, если поддерживает повстанцев".

Жестокие атаки как акт мести. Это доказывают смс-сообщения, которые люди получают непосредственно перед бомбардировками. Недавно такие сообщения были отправлены в городе Саракиб возле Идлиба.

В сообщениях было написано: "Жители Саракиба! У вооруженных людей тела российских пилотов. Помогите нам их вернуть". Или: "Жители Саракиба! Вооруженные люди используют вас как щиты. Если вы не хотите погибнуть, помогите нам найти тела".

Над этим городом на прошлой неделе был сбит российский вертолет. После этого город подвергся жесточайшей бомбардировке. Есть сообщения об использовании осколочных бомб и хлора (ядовитого газа).

Военные самолеты сфотографированы во время сбрасывания осколочных бомб

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Осколочные бомбы представляют собой другой тип запрещенного оружия, которое до сих пор массово используется в Сирии. В таком типе боеприпасов в большой бомбе содержится множество мелких взрывчатых элементов, которые после взрыва разлетаются на большие расстояния.

Часто они не взрываются и остаются лежать на земле, пораженная поверхность превращается в минное поле. Ни Россия, ни Сирия не подписали международную конвенцию о запрете использования осколочных боеприпасов 2008 года, которая запрещает применение такого оружия, и которую подписали 119 стран.

С начала войны в Сирии было известно о бесчисленных случаях, когда такое оружие использовал режим. Очевидно, в этом участвуют и российские силы, хотя правительство отрицает этот факт.

В некоторых случаях очевидцы сфотографировали военные самолеты типа Су-34, которые только что сбросили осколочные бомбы. Такие самолеты есть только у России. Только в июне и июле HRW зафиксировала 47 случаев использования осколочных бомб. "Россия постоянно использует осколочные бомбы", - говорит Руслан Левиев из "Conflict Intelligence Team". "В Идлибе, в Алеппо, по всей стране".

Российская армия объявляет о временном прекращении огня в Алеппо

В битве за Алеппо российская армия объявила о ежедневных трехчасовых прекращениях огня, чтобы гражданские лица могли получать гуманитарные грузы. С четверга, с 10 до 13 часов прекращаются все бои, артиллерийские и воздушные атаки, сообщил представитель генштаба России в Москве.

В восточной части города с российской помощью армия сирийского президента Башара аль-Асада держит в окружении до 300 000 мирных жителей и несколько тысяч вооруженных противников режима. По оценкам благотворительных организаций, им грозит гуманитарная катастрофа.