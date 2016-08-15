Взрыв автобуса в Сирии: смертник ИГ убил более 30 повстанцев

Как передает Европейская правда со ссылкой на Reuters, по данным сирийского Центра мониторинга соблюдения прав человека, в результате взрыва погибли по меньшей мере 32 человека.

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Местные повстанцы сообщили, что автобус перевозил бойцов, которые направлялись в северную провинцию Алеппо, чтобы присоединиться к борьбе против ИД.

"Исламское государство" обнародовало заявление и сообщило, что в результате взрыва погибли 50 членов повстанческих групп.

Как сообщили турецкие СМИ, взрыв прогремел у входа в лагерь для беженцев неподалеку от турецко-сирийской границы.

Как сообщал УНИАН, в автобусе боевик привел в действие взрывное устройство, которое находилось у него в жилете.