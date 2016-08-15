На сирийско-турецкой границе произошел взрыв

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.

В результате взрыва были ранены 20 человек.

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В то же время Al Arabiya сообщает о 35 погибших в результате взрыва. По данным телеканала, человек с бомбой проник в автобус, который перевозил солдат и взорвал себя.

Как передает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, в автобусе боевик привел в действие взрывное устройство, которое находилось у него в жилете. В результате самоподрыва были ранены 25 человек.