На сирийско-турецкой границе произошел взрыв
03:28, 15 августа 2016Мир
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На сирийско-турецкой границе на северо-востоке города Атме произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли 15 человек.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.
В результате взрыва были ранены 20 человек.
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В то же время Al Arabiya сообщает о 35 погибших в результате взрыва. По данным телеканала, человек с бомбой проник в автобус, который перевозил солдат и взорвал себя.
Как передает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, в автобусе боевик привел в действие взрывное устройство, которое находилось у него в жилете. В результате самоподрыва были ранены 25 человек.
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