Бои за Алеппо: Россия взяла перерыв

Об этом сообщает Русская служба BBC.

ООН пообещала рассмотреть предложение России, но ранее говорила о необходимости по меньшей мере 48-часового прекращения огня для доставки гуманитарной помощи.

Последние четыре года Алеппо, второй по величине город Сирии, разделен примерно пополам: западную часть контролируют силы сирийского президента Башара Асада, восточную - его противники.

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В восточной части города, по оценкам ООН, до сих пор проживают около 250 тысяч человек.

Как сообщили в российском минобороны, начиная с 11 августа боевые действия в городе будут останавливаться на три часа - с 10:00 до 13:00.

Как ранее говорил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, единственная ведущая в удерживаемую оппозицией часть Алеппо дорога Кастелло сильно разрушена и по ней могут проехать лишь небольшие грузовики, а посему трехчасовой передышки недостаточно.

"Когда нам предлагают три часа, возникает вопрос, чего можно добиться за эти три часа. Позволит ли это удовлетворить нужды людей, или только очень малую их часть? ... Необходима двухполосная трасса, и нужно по меньшей мере 48 часов, чтобы прибыло достаточное количество грузовиков" - говорил О'Брайен.