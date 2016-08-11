Генерал армии США: За два года были уничтожены 45 тысяч боевиков ИГ

Об этом заявил представитель командования США, генерал Шон Макфарланд, передает Украинская правда со ссылкой на Houston Chronicle.

Читайте такжеВ Ливии проправительственные силы заявили о захвате главного штаба "Исламского государства"

По его словам, сейчас трудно говорить о конкретных цифрах, особенно, если это касается количества боевиков, которые и дальше воюют на стороне "Исламского государства". Ранее их количество оценивали в промежутке от 19 до 25 тысяч, теперь представители США приводят другие цифры – от 15 до 20 тысяч.

Кроме того, генерал отметил, что и территориальные достижения коалиции увеличиваются.

"Все, что я знаю, это то, если мы куда-то наступаем, то это проще делать, чем год назад", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа президент США Барак Обама заявил, что "Исламское государство" ослабевает, но все еще несет угрозу.