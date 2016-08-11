Генерал армии США: За два года были уничтожены 45 тысяч боевиков ИГ
Военная кампания в Сирии и Ираке унесла жизни 45 тысяч боевиков террористической организации "Исламское государство".
Об этом заявил представитель командования США, генерал Шон Макфарланд, передает Украинская правда со ссылкой на Houston Chronicle.
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По его словам, сейчас трудно говорить о конкретных цифрах, особенно, если это касается количества боевиков, которые и дальше воюют на стороне "Исламского государства". Ранее их количество оценивали в промежутке от 19 до 25 тысяч, теперь представители США приводят другие цифры – от 15 до 20 тысяч.
Кроме того, генерал отметил, что и территориальные достижения коалиции увеличиваются.
"Все, что я знаю, это то, если мы куда-то наступаем, то это проще делать, чем год назад", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 5 августа президент США Барак Обама заявил, что "Исламское государство" ослабевает, но все еще несет угрозу.