НАТО не ставит под сомнение членство Турции в альянсе

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску, переданном агентству УНИАН.

В организации отреагировали на спекулятивные сообщения в СМИ о позиции НАТО в отношении неудачной попытки государственного переворота в Турции и членства Турции в Альянсе.

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"Турция является ценным союзником, который делает значительный вклад в общие усилия НАТО. Турция принимает полноценное участие в принятии консенсусных решений Альянса в то время, когда мы сталкиваемся с наибольшими вызовами безопасности за последнее поколение. Членство Турции в НАТО не ставится под сомнение. Наш Альянс предан коллективной безопасности и основан на принципах демократии, личной свободе, правах человека и верховенстве права. НАТО рассчитывает на дальнейшие взносы Турции, и Турция может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО", - отмечается в заявлении.

Представитель Альянса напомнила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ночь попытки переворота и позже с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговоров Столтенберг решительно осудил попытку государственного переворота и вновь заверил в полной поддержке турецких демократических институтов. Генсек Альянса выразил поддержку избранному правительству Турции и уважение мужества турецкого народа.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Во время попытки госпереворота погибли более 190 человек, свыше 1,4 тыс. ранены.