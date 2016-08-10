В Турции отстранят от работы 1,5 тысяч судей и прокуроров - СМИ

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Как пишет издание, их подозревают в причастности к движению мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая власть обвиняет в организации попытки государственного переворота в ночь на 16 июля.

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Отмечается, что в стране уже отстранили от должностей свыше 3 тыс. судей и прокуроров.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.