На Красной площади в Москве предотвращена попытка самосожжения

В Москве милиционеры предотвратили попытку самосожжения и сбили пламя с человека, пытавшего поджечь себя на Красной площади.

"Подбежавшим к месту происшествия сотрудникам милиции удалось сбить огонь, после чего задержать мужчину. Сам мужчина получил незначительные ожоги рук, поэтому угрозы для его жизни нет", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, в воскресенье около 16.00 мск на Красной площади мужчина облил свою одежду горючей жидкостью, после чего поджег себя.

В настоящее время устанавливается личность задержанного, так как документов при нем не оказалось.

Сейчас мужчина передан в одно из медицинских учреждений, где ему будет оказана помощь. Кроме того, задержанного проверят на психическую вменяемость, "так как, по предварительной оценке медиков, он неадекватно реагирует на происходящее".

Имя задержанного установлено, однако оно не называется по этическим соображениям, отметил собеседник агентства.

"Причина, по которой мужчина себя попытался поджечь непонятна, так как никаких требований ни до ни во время инцидента он не выдвигал и ничего не просил", - сказал источник.

РИА "Новости"