Трамп надумал примириться с противниками-республиканцами

Как сообщает Deutsche wellе, во избежание раскола в рядах Республиканской партии США ее кандидат в президенты Дональд Трамп сделал попытку примирения со своими авторитетными однопартийцами - спикером Палаты представителей США Полом Райаном и сенатором от штата Аризона Джоном МакКейном.

Так, выступая 5 августа в Висконсине, родном штате Райана, Трамп призвал своих внутрипартийных оппонентов к объединению во имя победы на президентских выборах. "Рука об руку мы спасем нацию от катастрофы Обамы и Клинтон", - заявил, в частности, политик. При этом он выразил "глубочайшее уважение" как к Райану, так и к МакКейну.

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Ранее Трамп отказал обоим республиканцам в поддержке при повторном выдвижении в Конгресс США после того, как они подвергли резкой критике его предвыборную риторику. При этом даже избранный самим Трампом в кандидаты на пост вице-президента губернатор Индианы Майк Пенс предпочел публично дистанцироваться от высказываний лидера республиканцев и встал на сторону Райана.

Серия выступлений Трампа в СМИ в конце июля вызвала волну негативных откликов как среди простых избирателей, так и у членов Республиканской партии. Согласно опросам, популярность политика заметно пошла на спад. Наиболее резкую реакцию у американцев вызвали нападки Трампа на родителей-мусульман погибшего в Ираке солдата армии США. По мнению многих однопартийцев, в своих критических замечаниях их кандидат в президенты нарушил правила приличия.

Как сообщал УНИАН, также Трамп отметился неоднозначными заявлениями по поводу оккупированного Россией Крыма. В частности, кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией. Также он заявлял, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится.