Напавшему с ножом на прохожих в Лондоне выдвинули обвинения

Об этом сообщила британская полиция, передает Русская служба Би-Би-Си.

Закарию Булхана, жителя юго-восточного Лондона, обвиняют в убийстве 64-летней Дарлин Хортон и покушении на убийство еще пятерых человек. В результате нападения были ранены две женщины и трое мужчин.

Булхан - гражданин Норвегии сомалийского происхождления. Ему зачитают обвинения в Вестминстерском магистратском суде в субботу.

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Погибшая Дарлин Хортон находилась в Британии с мужем Ричардом Вагнером - профессором психологии Университета штата Флорида, который преподавал в Лондоне на летних курсах.

Как заявил университет, пара планировала вернуться домой в город Таллахасси в четверг, то есть на следующий день после нападения.

Тем временем британец, получивший ножевое ранение в живот, остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Другие пострадавшие - американец, израильтянка, а также мужчина и женщина из Австралии, - были выписаны из больницы в четверг.

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Напомним, 19-летний молодой человек с ножом напал на прохожих на Расселл-сквер, который находится в центре Лондона недалеко от Британского музея. В результате атаки погибла 60-летняя женщина и пять человек пострадали.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого с помощью электрошокера. Позже он был арестован.

Помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули ранее называл терроризм одной из возможных версий в расследовании нападения. Кроме того, он отмечал, что «психическое состояние» задержанного - это «важный фактор в этом инциденте и одна из главных линий расследования».