Российская авиация бомбила два лагеря беженцев в Сирии, есть погибшие - правозащитники

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, пишет Reuters.

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По данным правозащитников, в результате авиаудара 4 августа по подконтрольной повстанцам территории возле города Атареб, погибли как минимум двое детей, ранены около 30 человек. Разрушены или сожжены во время бомбардировки были палатки беженцев.

Наблюдатели базирующейся в Британии обсерватории получают информацию об атаках от сети информаторов в Сирии. Их источники объяснили, что вывод о происхождении самолетов сделали на основании их цвета и строя, в котором они летели.

Как сообщалось, в среду, 3 августа, войска сирийского правительства при поддержке российской авиации отбили ранее взятую повстанческими силами часть территории Алеппо. Оппозиционные силы таким образом потеряли свои достижения после нескольких дней наступательной операции, которая началась в воскресенье в попытке прорвать осаду сил президента Башара Асада.