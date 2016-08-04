Бои за Алеппо: войска Асада при поддержке российской авиации отбили у повстанцев часть города

Оппозиционные силы таким образом потеряли свои достижения после нескольких дней наступательной операции, которая началась в воскресенье в попытке прорвать осаду сил президента Башара Асада, передает DW.

Благосклонная к правительству сирийская газета Al-Watan сообщила, что правительство при поддержке российской авиации продвинулось "на юге и юго-западе Алеппо". Отмечается, что погибло более 50 повстанцев и их союзников, несколько десятков солдат сил Асада, а также минимум 10 гражданских, в том числе четверо детей.

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Оппозиционные активисты в городе сообщили агентству АР о том, что правительственные силы атаковали несколько импровизированных больниц в Алеппо. Американская организация "Врачи за права человека" в заявлении в среду назвала последнюю неделю худшей для медицинских учреждений с начала войны в Сирии в 2011 - по ее данным, правительственные войска провели шесть смертельных авианападений на больницы и возле Алеппо.

Как сообщал УНИАН, 1 августа сирийские оппозиционные силы начали масштабное наступление на юго-западные районы Алеппо.