США начнут производство модернизированной атомной бомбы

09:29, 02 августа 2016
Мир
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Нацуправление по ядерной безопасности санкционировало инженерную стадию производства модернизированной атомной бомбы B61-12. 

B61-12 / twitter.com/clocksstrike13

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что работа над инженерной стадией производства велась четыре года. Первый образец B61-12 планируют выпустить в 2020 году, затем хотят приступить к полномасштабному производству бомбы.

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"В настоящее время бомба содержит старейшие компоненты, существующие в арсенале США. После модернизации она сможет прослужить как минимум еще 20 лет", - рассказал глава Нацуправления по ядерной безопасности Фрэнк Клотц.

Как сообщал УНИАН, первое испытание B61-12 прошло 1 июля 2015 года

Бомба B61 существует в виде четырех различных модификаций (B61-3, -4, -7 и -10). На смену всем им в рамках программы модернизации этой бомбы должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.

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