США провели заключительное испытание модернизируемой атомной бомбы

Об этом сообщило в понедельник Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики, передает ТАСС.

Речь идет о заключительном испытании бомбы B61-12, на которой была установлена новая хвостовая часть, произведенная компанией Boeing. Оно состоялось 20 октября на полигоне Тонопа в штате Невада с использованием истребителя-бомбардировщика F-15E. По свидетельству НУЯБ, системы сброшенной с самолета бомбы продемонстрировали штатную работу "в условиях управляемого полета, близких к реальности". Согласно предварительным выводам, никаких сбоев во время испытания не было, телеметрическая информация была собрана, как планировалось, были также сделаны необходимые видеозаписи, уточнило НУЯБ.

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Бомба B61 существует в виде четырех различных модификаций (B61-3, -4, -7 и -10). На смену всем им в рамках программы модернизации этой бомбы должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. В пресс-службе НУЯБ корр. ТАСС заявили, что "информация на этот счет (об уменьшении отклонения от цели) обнародована не будет". А другой представитель НУЯБ пояснил, что приводившиеся им ранее в беседе с корреспондентом ТАСС цифры по поводу уменьшения отклонения от цели B61-12 благодаря новой хвостовой части (150 футов против 300) были даны лишь в качестве иллюстрации, что они не отражали реальное положение вещей.

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Первое испытание B61-12 прошло 1 июля. Как отметил тогда директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в авторитетной Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен, НУЯБ "изображает испытание просто как часть работ по ее (B61) обновлению в целях содержания в исправном состоянии". Однако, убежден эксперт, "в действительности" эта деятельность представляет собой "разработку первой управляемой бомбы свободного падения ВВС США", о расширении возможностей B61. Если принимать во внимание те факты, что бомбу B61-12 сможет нести американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и что "в начале 2020-х годов" такие боеприпасы намечается развернуть в Европе, то нужно делать вывод о "наиболее существенной ядерной модернизации НАТО с 1980-х годов", подчеркнул Кристенсен.

Предполагается, что серийное производство B61-12 начнется в 2020 году.