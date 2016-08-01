В Нью-Йорке запретили секс-преступникам играть в Pokemon Go

Об этом объявил губернатор штата Эндрю Куомо, по словам которого мера направлена на защиту тысяч детей и подростков, ищущих покемонов в реальном мире при помощи своих смартфонов, передает Би-би-си.

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Указ губернатора затронет примерно 3 тыс. вышедших на свободу секс-преступников. Им будет запрещено скачивать на свои девайсы игры дополненной реальности и играть в них.

Губернатор также обратился к компании Niantic Inc, разработавшей Pokemon Go, с просьбой создать компьютерную программу, которая бы автоматически не позволяла получать доступ к этому приложению тем, кто был признан виновными в подобных преступлениях.