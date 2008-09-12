Казахстан - ключевой партнер НАТО

Казахстан остается для НАТО ключевым партнером в Центральной Азии, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Клаудио Бисоньеро.

"Безусловно, Казахстан представляется для НАТО ключевым партнером в Центральной Азии", - сказал Бисоньеро в четверг в Астане во время встречи с министром обороны Казахстана Даниалом Ахметовым.

Ахметов, со своей стороны, отметил "положительную динамику и достаточно интенсивное укрепление отношений Казахстана и НАТО".

"Для нас весьма позитивным фактором является решение проведения в нашей стране в следующем году форума безопасности Североатлантического партнерства", - добавил Ахметов, заверив, что Казахстан придает большое значение предстоящему в октябре в Брюсселе заседанию "НАТО-Казахстан", в рамках которого будет обсуждена реализация индивидуального плана действий партнерства.

Глава Минобороны Казахстана выразил надежду, что предстоящее заседание "придаст еще больший импульс нашим отношениям".

В 1992 году, напоминает РИА "Новости", Казахстан вступил в Совет Североатлантического сотрудничества, который в 1997 году был преобразован в Совет Евро-Атлантического Партнерства, 27 мая 1994 года Казахстан присоединился к программе "Партнерство во имя мира".

Согласованный проект Индивидуального плана действий Партнерства Казахстана с НАТО (ИПДП)был принят 31 января 2006 года. Основным направлением совместной работы с НАТО в рамках Индивидуального Партнерства является военное сотрудничество. Казахстан стал четвертой страной СНГ, после Грузии, Азербайджана и Армении, принявшей данный формат сотрудничества.

В настоящее время Казахстан является единственным государством региона, развивающего свои отношения с НАТО по индивидуальной модели через механизм Индивидуального плана действий партнерства.

Начиная с 2003 года воздушное пространство Казахстана в направлении Афганистана пересекли более 6 тысяч самолетов государств-членов НАТО. Более 80 раз казахстанские власти выдавали разрешение на транзитную посадку самолетов НАТО на аэродромах Казахстана.