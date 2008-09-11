Южная Осетия передумала входить в состав России

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что республика не собирается входить в состав России и останется независимой, сообщает Лента.ру. Это заявление, отмечает издание, идет вразрез с предыдущими высказываниями самого Кокойты, а также осетинских чиновников и парламентариев, которые заявляли, что Южная Осетия войдет в состав России в течение нескольких лет.

Так, сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" президент частично признанной республики Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что Южная Осетия ставит своей целью вхождение в состав России и объединение с Северной Осетией.

"Мы войдем в состав РФ и не собираемся делать какую-то независимую Осетию", - сказал Э.КОКОЙТЫ.