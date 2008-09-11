Кокойты: Южная Осетия отказывается от независимости и просится в Россию

Южная Осетия ставит своей целью вхождение в состав России и объединение с Северной Осетией.

Об этом заявил президент республики Эдуард КОКОЙТЫ на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы войдем в состав РФ и не собираемся делать какую-то независимую Осетию", - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Он добавил, что объединение с Северной Осетией означает для югоосетинского народа восстановление исторической справедливости, так как осетинский народ был разделен против своей воли. "Для лидеров Южной и Северной Осетии будет иметь большое значение объединение нашего малочисленного народа", - сказал президент Южной Осетии, добавив, что для осетинского народа это – единственная возможность сохраниться. "Я был бы очень рад, если это все будет в составе России", - добавил Э.КОКОЙТЫ.

Глава Южной Осетии сообщил также, что Запад был готов признать осетинское государство, если бы Южная и Северная Осетия объединились не в составе РФ. "Нам предлагали в свое время, особенно западные эксперты и политологи, чтобы мы уговорили Северную Осетию выйти из состава России. Нам обещали признание раньше, чем Косово. В таком случае, у Запада не было вопросов о признании Осетии", - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Президент республики добавил, что Осетия остается верной своей клятве, которую она дала в 1774 г., войдя в состав Российской Империи. По его словам, ни Осетия, ни какая-либо из ее территорий никогда не заявляла о выходе из состава России. Он также высказал мнение, что в ближайшее время югоосетинское государство признают другие страны, помимо России и Никарагуа, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Республики Абхазия Сергей БАГАПШ заявил, что Абхазия намерена подать заявку на участие в Союзном государстве и не исключает своего членства в Союзе Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, Абхазия намерена подать заявку в Союзное государство после подписания соглашений о дружбе и сотрудничестве с РФ и Южной Осетией. "Если будет расширение СНГ, то готовы участвовать и там, и в ОДКБ тоже", - отметил С.БАГАПШ.

Однако при этом он подчеркнул, что решение этого вопроса в большей степени зависит уже от действующих членов этих организаций.

Касаясь вопроса об ассоциированном статусе Абхазии с Россией, С.БАГАПШ отметил, что сегодня он не рассматривается. "Вопрос так сегодня не стоит, вопрос стоит о независимой Республике Абхазия", - заметил лидер республики. Он добавил, что Россия не имеет никаких претензий на этот счет и "ничего отторгать не хочет", о чем неоднократно заявляло российское руководство.

Как сообщалось, независимость Абхазии и Южной Осетии на сегодня признали Россия и Никарагуа. Беларусь единственная из стран СНГ открыто поддержала масштабную военную операцию России в Грузии. 5 сентября Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия будет рассмотрен парламентом Беларуси нового созыва, выборы которого состоятся 28 сентября.

5 сентября после саммита ОДКБ, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что каждый из участников организации будет самостоятельно решать вопрос о признании или непризнании независимости двух грузинских территорий.

Между тем, Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого находится с Минске (Беларусь), 18 августа получил ноту Министерства иностранных дел Грузии о выходе страны из СНГ. Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призвал участников СНГ присоединиться к решению Грузии.

20 августа председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК заявил, что со временем, по его мнению, Украина должна выйти из СНГ.

По убеждению Б.ТАРАСЮКА, Содружество как не имело, так и не имеет будущего. Он считает “закономерным шагом” выход Грузии из СНГ.