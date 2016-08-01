Во Франции предъявили обвинения в терроризме родственнику убийцы священника

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Также, сообщается о задержании еще одного мужчины, 20-летнего Жан-Филиппа Стивена, который попал в поле зрения следствия, в связи с тем, что в июне вместе с Петиджаном посещал Сирию. Он также помещен в камеру предварительного заключения.

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Напомним, что 26 июля на севере Франции двое вооруженных ножами мужчин ворвались в церковь и взяли в заложники 5 человек. Они убили священника и тяжело ранили еще одного заложника. В ходе спецоперации полиция нападавших застрелила.

Позже ИГИЛ опубликовало видео их присяги на верность лидеру боевиков Абу Бакр аль-Багдади.