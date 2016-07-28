Президент Турции планирует перевести в свое подчинение армию и разведку - Reuters

Об этом сообщил турецкий чиновник, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, Эрдоган отметил, что это изменение потребует внесения поправок в конституцию, а также договоренностей с оппозицией.

Такое заявление прозвучало после заседания Высшего военного совета Турции, который, как ожидается, согласится на реформы в вооруженных силах после попытки госпереворота в стране.

Читайте такжеТурция двигается к установлению диктатуры - предполагаемый "вдохновитель" путча ГюленРанее министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что полиция страны в ближайшее время получит тяжелое вооружение.

"Полиция получит тяжелое оружие в том количестве, которое будет необходимо. Это не наша политика, чтобы действовать, как будто ничего не произошло", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек.