Появилось видео штурма отеля Эрдогана в Мармарисе

Видеозапись опубликовало агентство Анадолу.

На видео слышны звуки стрельбы, видно вертолет над отелем и последствия боя: разбитые окна и следы от пуль.

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Ранее УНИАН сообщал, что отряд спецназа, охранявший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сорвал попытку захвата отеля в средиземноморском городе Мармарис, в котором турецкий лидер находился в начале попытки переворота.

Спустя полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.