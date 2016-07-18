Появилось видео штурма отеля Эрдогана в Мармарисе
Появилось видео, на котором запечатлена перестрелка между турецкими мятежниками и охраной президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в одном из отелей Мармариса.
Видеозапись опубликовало агентство Анадолу.
На видео слышны звуки стрельбы, видно вертолет над отелем и последствия боя: разбитые окна и следы от пуль.
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Ранее УНИАН сообщал, что отряд спецназа, охранявший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сорвал попытку захвата отеля в средиземноморском городе Мармарис, в котором турецкий лидер находился в начале попытки переворота.
Спустя полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.
[Video] Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı anı pic.twitter.com/PytOrZyeAJ— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 17, 2016