В Турции после попытки путча полиции выдадут тяжелое вооружение

Об этом заявил министр внутренних дел страны Эфкан Ала, передает Hurriyet Daily News.

"Полиция получит тяжелое оружие в том количестве, которое будет необходимо. Это не наша политика, чтобы действовать, как будто ничего не произошло", - подчеркнул он.

Глава МВД Турции напомнил, что полиция уже получала тяжелое вооружение в 1997 году во время военной интервенции.

Также Эфкан Ала считает, что необходимо создать систему, которая помогла бы "останавливать плохо настроенных людей".

Читайте такжеПровал путча в Турции: арестованы генералы из миссии НАТО

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота.

Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.