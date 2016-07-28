WikiLeaks "слил" аудиозаписи с серверов Демократической партии США

Об этом сообщается на аакаунте WikiLeaks в Twitter.

«Публикация: аудиозаписи национального комитета Демократической партии», - говорится в сообщении.

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Материалы были добыты путем хакерской атаки на сервера.

Ранее сообщалось, что к краже документов конвенции Демократической партии США могут быть причастны российские спецслужбы, целью которых было помочь Дональду Трампу на выборах президента США.