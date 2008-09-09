Сын Звиада Гамсахурдии в грузинской тюрьме объявил голодовку
15:29, 09 сентября 2008Мир
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Лидера оппозиции обвиняют по 3 пунктам
Один из лидеров грузинской оппозиции Цотне Гамсахурдия, задержанный по подозрению в подготовке государственного переворота и шпионаже в пользу России, объявил голодовку, сообщил его адвокат.
Таким образом Гамсахурдия выражает протест против предъявленных ему обвинений, пишет Лента.ру.
Цотне Гамсахурдия, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был задержан в тбилисском аэропорту 3 сентября по возвращении из Москвы.
Напомним, что 5 сентября Тбилисский городской суд к двум ранее выдвинутым против Цотне Гамсахурдия обвинениям в шпионаже и заговоре с целью свержения законной власти добавил еще одно - в умышленном нанесении телесного повреждения некоему гражданину Маглакелидзе.
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