Сын Звиада Гамсахурдии в грузинской тюрьме объявил голодовку

Один из лидеров грузинской оппозиции Цотне Гамсахурдия, задержанный по подозрению в подготовке государственного переворота и шпионаже в пользу России, объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Таким образом Гамсахурдия выражает протест против предъявленных ему обвинений, пишет Лента.ру.

Цотне Гамсахурдия, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был задержан в тбилисском аэропорту 3 сентября по возвращении из Москвы.

Напомним, что 5 сентября Тбилисский городской суд к двум ранее выдвинутым против Цотне Гамсахурдия обвинениям в шпионаже и заговоре с целью свержения законной власти добавил еще одно - в умышленном нанесении телесного повреждения некоему гражданину Маглакелидзе.