Керри ответил на высказывания Трампа относительно условий защиты стран Балтии от России

Так глава внешнеполитического ведомства отреагировал на высказывания Дональда Трампа относительно альянса, передает "Радио Свобода".

"Я хочу, чтобы наши партнеры по НАТО четко понимали нашу позицию. Эта администрация, как и каждая администрация с 1949 года, республиканская или демократическая, остаются полностью привержены НАТО и нашим обязательствам по безопасности", – указал Керри в Вашингтоне.

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Он также напомнил о статье 5 Североатлантического договора, в котором говорится, что нападение на любое государство-члена считается нападением на всех членов НАТО.

Ранее на этой неделе кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания Соединенные Штаты не смогут гарантировать безопасность всем членам НАТО. В частности, как отметил кандидат в президенты США, если Россия нападет на одну из стран Балтии, он решит, помогать ей только после того, как выяснит, выполнила ли эта страна свои обязательства перед НАТО.