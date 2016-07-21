Трамп озвучил условия защиты стран Балтии в случае нападения России

Об этом он заявил в интервью The New York Times, передает "ЕвроПравда".

По словам Трампа, он "предпочел бы продолжать существующие соглашения", но только при условии, что "союзники прекратят пользоваться американской щедростью".

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В частности, как отметил кандидат в президенты США, если Россия нападет на одну из стран Балтии, он решит, помогать ли ей только после того, как выяснит, выполнила ли эта страна свои обязательства перед НАТО.

Как отметил Трамп, остальному миру придется "научиться приспосабливаться к его подходу".

Ранее УНИАН сообщал, что миллиардер Дональд Трамп официально утвержден кандидатом в президенты США на съезде Республиканской партии.