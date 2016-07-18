Мятежники в Турции использовали WhatsApp: в переписке названы имена организаторов и раскрыт план путча (видео)

В переписке названы имена организаторов и участников попытки путча, передает Daily Sabah.

Кроме того, там раскрываются планы проведения военного переворота.

Также из переписки стало известно, что военным-участникам переворота был отдан приказ стрелять на поражение во всех, кто будет препятствовать их действиям.

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Кроме того, там обсуждались планы захвата телестудий TRT и CNN Turk и атаки на апартаменты Эрдогана.

Из этой переписки становится ясно, что мятежники были причастны к организации Гюлена.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в стране обратился к президенту США. Он призвал Обаму или депортировать из США Фетхуллаха Гюлена, или выдать его Турции.