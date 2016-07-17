СМИ: в Турции задержали командующего американской авиабазы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Турции, передает ТСН.

"Генерал Бекир Эркан Ван был задержан", - сказал чиновник.

На военной базе Инджирлик размещаются турецкие и американские Военно-воздушные силы. Эта база используется коалицией во главе с США для авиа ударов по позициям "ІДІЛ" в Сирии и Ираке.

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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Задержали более 50 офицеров и 6 тысяч мятежников.

По последним данным, погибли более 290 человек, свыше 1,4 тыс. людей получили ранения.