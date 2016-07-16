Эрдоган призвал Обаму выдать вдохновителя переворота в Турции

Он призвал Обаму либо депортировать из США Фетхуллаха Гюлена, либо выдать его Турции, передает Reuters.

Ранее президент Турции Эрдоган обвинил сторонников Гюлена в организации мятежа. Сама организация, которая базируется в США, отвергает эти обвинения.

Читайте такжеПопытка военного переворота в Турции: у Эрдогана уточнили число жертв

В свою очередь исламский проповедник Фетуллах Гюлен, эмигрировавший после конфликта с Эрдоганом в США, отверг обвинения турецких властей в организации попытки переворота и осудил путч.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.