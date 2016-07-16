Кровавый теракт в Ницце: в больницах остаются более сотни пострадавших
В больницах остаются более 120 человек, пострадавших в результате теракта 14 июля в Ницце, унесшего жизни 84 человек.
Такие данные обнародовало сегодня Министерство социальных дел и здравоохранения республики, передает ТАСС.
В общей сложности медицинская помощь за последние дни была оказана 303 пострадавшим в результате теракта на Английской набережной в Ницце.
"121 человек остается госпитализированным, среди них 30 детей в больнице Ленваль. 26 человек по-прежнему в реанимации, включая пятерых детей", - говорится в сообщении ведомства.
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Вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции. Согласно последним данным, погибли 84 человека. Власти Франции объявили трехдневный общенациональный траур в память о жертвах теракта в Ницце.
Как сообщал УНИАН, среди погибших в результате теракта в Ницце - один гражданин Украины, еще два украинца получили травмы.