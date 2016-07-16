Французская полиция провела новые аресты по делу о теракте в Ницце

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, три человека были задержаны по делу о теракте в Ницце. Их имена и национальность пока не называются, однако, по данным собеседника издания, речь идет о людях из близкого окружения террориста Мухамеда Булеля.

Читайте такжеПремьер Франции заявил, что водитель грузовика в Ницце мог быть связан с исламистамиПо словам журналиста Reuters, участие в одном из задержаний приняли участие около 40 бойцов спецподразделения французской полиции.

Накануне стало известно о задержании двух человек, в том числе и бывшей жены Булеля. Она была взята под стражу после обыска в квартире, которая принадлежала террористу.

Как сообщал УНИАН, теракт произошел вечером 14 июля на набережной в Ницце, где на салют в четверг празднования Национального праздника Франции собралось много людей. Грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу людей и проехал около 2 км по зигзагообразной траектории. ​Водителя грузового автомобиля застрелили сотрудники полиции.