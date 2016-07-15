Теракт в Ницце: Le Figaro сообщает о жертвах из восьми стран

Как сообщает Le Figaro, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии заявил о гибели 54-летней женщины.

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Также изданию известно о погибших из России, Украины, Армении, Туниса. При этом украинские дипломаты во Франции пока не имеют подтверждения гибели украинца в теракте в Ницце, о котором МИД сообщало ранее.

В Госдепе США подтвердили сообщения о смерти отца и сына из Техаса.

Жертвами нападения стали трое немцев – двое студентов и профессор. Они отмечали получение бакалаврской степени.

Бельгийское министерство иностранных дел сообщило об отсутствии информации о судьбе двадцати граждан Бельгии.

Как сообщалось, 14 июля в Ницце после салюта по случаю национального праздника грузовик въехал в толпу людей. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, состояние почти 50 человек критическое.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости проехала 2 км сквозь толпу. Агентство Associated Press обнародовало видеозапись перестрелки полицейских с террористом во время которой был ликвидирован.