В Турции при попытке переворота убиты 104 мятежника
Согласно данным Генштаба Турции, в результате попытки госпереворота были убиты 104 мятежника. Помимо этого погибли 90 человек, из которых 47 - мирные граждане и 41 полицейский.
Турецкие власти задержали в общей сложности более полутора тысяч военных за причастность к мятежу, передает Би-би-си.
Читайте такжеГенштаб Турции назвал организаторов попытки госпереворота в странеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее попросил своих сторонников не уходить с улиц турецких городов, пока обстановка не стабилизируется.
При этом он ободрил их, заявив, что "правительство находится у руля" и держит ситуацию в своих руках.
Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.
Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране. Эрдоган уже созвал экстренное заседание парламента.