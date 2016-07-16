В Турции при попытке переворота убиты 104 мятежника

Турецкие власти задержали в общей сложности более полутора тысяч военных за причастность к мятежу, передает Би-би-си.

Читайте такжеГенштаб Турции назвал организаторов попытки госпереворота в странеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее попросил своих сторонников не уходить с улиц турецких городов, пока обстановка не стабилизируется.

При этом он ободрил их, заявив, что "правительство находится у руля" и держит ситуацию в своих руках.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране. Эрдоган уже созвал экстренное заседание парламента.