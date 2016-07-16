В Анкаре сбит второй вертолет мятежников

Как сообщает агентство Reuters, вертолет мятежников был сбит в столице Турции в тот момент, когда он обстреливал штаб-квартиру компании оператора спутникового телевидения Turksat, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Мятежники использовали вертолеты в том числе для обстрела правительственных зданий в столице страны. Атаке подверглись управление разведки, Генштаб и штаб-квартира государственного телеканала страны.