В Анкаре сбит второй вертолет мятежников
08:42, 16 июля 2016Мир
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В Анкаре верные президенту Реджепу Тайипу Эрдогану военные сбили второй вертолет мятежников.
REUTERS
Как сообщает агентство Reuters, вертолет мятежников был сбит в столице Турции в тот момент, когда он обстреливал штаб-квартиру компании оператора спутникового телевидения Turksat, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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Мятежники использовали вертолеты в том числе для обстрела правительственных зданий в столице страны. Атаке подверглись управление разведки, Генштаб и штаб-квартира государственного телеканала страны.
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