В центре Стамбула участники переворота начали сдавать оружие - СМИ
04:26, 16 июля 2016Мир
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В Турции на площади Таксим в центре Стамбула сторонники военного переворота начали складывать оружие перед полицией.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает РБК.
Мятежников увозят с площади на полицейских машинах, уточняет агентство.
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Ранее стало известно, что в Стамбуле были выявлены 104 участника военного переворота. Однако пока не все из них задержаны.
В Генштабе Турции заявляли, что задержать военных, участвовавших в мятеже, помогли тысячи жителей Анкары и других городов Турции, вышедшие на улицы после призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
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