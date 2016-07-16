В центре Стамбула участники переворота начали сдавать оружие - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает РБК.

Мятежников увозят с площади на полицейских машинах, уточняет агентство.

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Ранее стало известно, что в Стамбуле были выявлены 104 участника военного переворота. Однако пока не все из них задержаны.

В Генштабе Турции заявляли, что задержать военных, участвовавших в мятеже, помогли тысячи жителей Анкары и других городов Турции, вышедшие на улицы после призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.