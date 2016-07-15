МИД рекомендует украинцам в Ницце не выходить на улицу без крайней необходимости

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД. В ведомстве напомнили, что руководство страны намерено продлить на последующие 3 месяца действие режима чрезвычайного положения на всей территории континентальной Франции и острове Корсика, который должен был закончиться 26 июля. Ожидается, что соответствующий закон будет принят во вторник, 19 июля.

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Режим чрезвычайного положения предусматривает усиленный пограничный и таможенный контроль на всех границах Франции, определенные ограничения прав и свобод граждан в части проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, а также предоставления разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков. В то же время, Шенгенское законодательство продолжает действовать без ограничений на территории Франции.

Учитывая изложенное, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют осуществить поездку во Францию, иметь при себе вместе с действительным паспортом и документом, дающим право въезда в эту страну (виза, вид на жительство и тому подобное), подтверждение цели пребывания во Франции.

Кроме того, гражданам Украины на территории Франции МИД рекомендует проявлять повышенную бдительность и осмотрительность во время посещения мест религиозного культа, известных исторических памятников, мест массового скопления людей, четко выполнять все указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинским гражданам нужно безотлагательно обращаться в Посольство Украины во Франции по номеру телефона: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

В течение ближайших нескольких дней будет действовать дополнительная "горячая линия" МИД +38-044-238-17-77 для получения сообщений о гражданах, которые пострадали в Ницце.

Как сообщал УНИАН, в Ницце вечером 14 июля в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли, по меньшей мере, 84 человека. Среди погибших - один гражданин Украины, еще два украинца получили травмы.